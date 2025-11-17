5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

18 حجم الخط

في كل انتخابات، لا يقاس النجاح بالبطاقات أو الأرقام فقط، بل بما تحمله من إرادة صافية للمواطن، وبثقة الناس في أن صوتهم سيصل دون تشويش، وأن القانون سيحمي حقهم في الاختيار الحر والنزيه.

الانتخابات مرآة لمصداقية الدولة، وجسر يربط الشعب بممثليه، لكنها أيضًا اختبار حقيقي للنزاهة، يظهر فيه كل خلل أو تجاوز، مهما بدا صغيرًا.

وفي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «قطاعي الصعيد، وغرب الدلتا»، ظهرت خروقات ومشاهد غير متوقعة، صناديق اقتراع أبطلت بعد توثيق مخالفات، مرشحون انسحبوا احتجاجًا على اختلال توازن المنافسة، ومواطنون خرجوا في الشوارع مطالبين بإنصاف العملية الانتخابية. كل هذه الأحداث لم تمر دون متابعة دقيقة، لتتضح الصورة كاملة، وليُؤكد أن صوت كل ناخب مهم، وأن كل مخالفة ستفحص بدقة.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لتضع اليد الحازمة على العملية، لضمان وصول إرادة الشعب صافية إلى البرلمان، ولتذكير الجميع بأن الانتخابات ليست مجرد شكل، بل جوهر، وأن حماية النزاهة فيها واجب وطني، ومسؤولية جماعية، تضمن أن يكون ممثلو الشعب انعكاسا حقيقيا له، لا لوسائل أو ضغوط خارجية.

الرئيس يتدخل لتصحيح مسار انتخابات مجلس النواب 2025

وجاء بيان الرئيس كالآتي: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وتابع الرئيس: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".

واستطرد قائلا: “أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية”.

مشهد إبطال صناديق الاقتراع في لجنة بالمنتزه بالإسكندرية

على جانب آخر، قررت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2025، بالدائرة الأولى قسم شرطة المنتزه ومقرها كلية النصر بمنطقة فيكتوريا، إبطال الأصوات بصناديق الاقتراع في اللجنة الفرعية رقم 14، وقبول طعن مرشح يعمل محامي ويدعي أحمد فتحي عبد الكريم الذي قام بتصوير فيديو للجنة وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على نطاق واسع تحت عنوان مرشح برلماني يوثق واقعة داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المنتزه، والذي يظهر فيه أحد المرشحين، وهو يصور صندوق اقتراع تم تفريغه من بطاقات الاقتراع، فيما تقدم أيضا ذات المرشح بطعن على هذا الصندوق، وفحصت اللجنة العامة الطعن المقدم من المرشح، وتم إبطال صندوق الاقتراع فى هذه اللجنة.

مشهد انسحاب بعض المرشحين من الجولة الأولى للانتخابات

وشهدت انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولي انسحاب بعض النواب بشكل مفاجئ قبل ساعات من انطلاق الانتخابات وأبرزهم النائبة نشوى الديب، والتي أعلنت انسحابها من سباق انتخابات مجلس النواب 2025.

وقالت النائبة: “لقد دخلتُ هذه الانتخابات مؤمنة بروح الجمهورية الجديدة ومتحلية بروح المنافسة الشريفة، إلا أنّ ما شهدته من مخالفات واضحة، وغياب لمعايير النزاهة والشفافية، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، يجعل من الاستمرار في هذه العملية أمرا لا يتفق مع قناعاتي ولا مع المبادئ التي أؤمن بها”.

وأشارت في بيانها، إلى أن الانتخابات النزيهة هي ركيزة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحين تُفتقد هذه النزاهة، فإن المشاركة تصبح شكلية لا جوهر لها.

واختتمت عضو مجلس النواب الحالي، بيانها، قائلة: أعلن انسحابي الكامل من هذه الانتخابات، مع تأكيدي على أن موقفي هذا يأتي دفاعا عن قيم الديمقراطية الحقيقية، وعن حق المواطن في اختيار حرّ ونزيه، مؤكدة أن الانسحاب يأتي حفاظا وتأكيدا على قيم الجمهورية الجديدة.

كما أعلن النائب أحمد إسماعيل، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة السلام والنهضة، انسحابه رسميًا من انتخابات مجلس النواب 2025.

كما قرر كل من رفعت شكيب، المستقل، وهيثم شوقي، مرشح حزب الغد، الانسحاب من المنافسة الانتخابية وعدم خوض الجولة الحالية من الانتخابات.

مشهد خروج المئات في محافظة الفيوم للتنديد بالممارسات الانتخابية

وشهدت محافظة الفيوم خروج المئات من المواطنين في تظاهرات للتنديد بالمخالفات المرتكبة خلال الانتخابات والممارسات التي تمت من أنصار بعض المرشحين المحسوبين على بعض الأحزاب.

المواطنين المشاركين في التظاهرات نددوا بسيطرة المال السياسي علي المرحلة الأولى وطالبوا الهيئة الوطنية للانتخابات ومن قبلها الرئيس بوقف هذه الممارسات حفاظا علي نزاهة الانتخابات البرلمانية حتى وإن تطلب الأمر إعادة الانتخابات مرة أخري.

مشهد مخالفات الدعاية الانتخابية

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

وفي وقت سابق أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى قرارًا بتشكيل لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، فى 27 محافظة، لرصد الوقائع التى تقع فى نطاق كل محافظة وفقًا للضوابط التى أقرها الدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتها.

وتضمنت المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية في استغلال دور العبادة أو رفع شعارات دينية أو طائفية واستخدام المباني الحكومية أو المرافق العامة لأغراض دعائية، بالإضافة الي تقديم أموال أو هدايا أو مزايا انتخابية مقابل الحصول على الأصوات، وتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي المحدد قانونًا، وكذلك التشهير أو السب بحق المنافسين أو نشر أخبار كاذبة عنهم.

حرص المشرّع المصري على وضع عقوبات صارمة لضبط العملية الانتخابية ومنع الفوضى ومنها الغرامات المالية: فرض غرامات تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في حال تجاوز سقف الإنفاق أو نشر دعاية مخالفة، وشطب المرشح: استبعاد المرشح من السباق الانتخابي عند ثبوت تقديمه رشاوي انتخابية أو شراء أصوات.

وكذلك الحبس والإحالة للنيابة: في حالة تقديم أموال أو هدايا عينية للتأثير على الناخبين، ووقف الحملة الدعائية: للهيئة الوطنية سلطة وقف نشاط الحملة المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، وكذلك إزالة المواد المخالفة: مصادرة وإزالة اللافتات والإعلانات التي يتم تعليقها في أماكن غير مصرح بها.

المشهد الأخير: حوادث ومخالفات رصدتها الأجهزة الأمنية

وأشارت تقارير المتابعة الميدانية لوزارة الداخلية إلى رصد بعض الأحداث من بينها نشوب مشاجرة بين أنصار أحد المرشحين في محافظة قنا، تم التعامل معها سريعًا وفضها دون إصابات جسدية خطيرة.

كما وقع إطلاق أعيرة نارية في محافظتي مطروح والإسكندرية احتفالًا بفوز بعض المرشحين، وتم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي القاهرة الجديدة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمرشحى لعضوية مجلس النواب اتهمت الشرطة بتعطيل مسيرة نظمها من أعضاء حملته الانتخابية والقبض عليهم لصالح مرشح آخر لتخرج الأجهزة الأمنية سريعًا فى بيان أمنى تؤكد أن الحقيقة خلاف ادعاءات المرشح.

وأظهرت التحقيقات أن السبب الحقيقي لتدخل قوات الأمن كان تعطيل حركة المرور الناتج عن تجمعات هؤلاء المرشحين وأنصارهم، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ينتهك الحقوق الانتخابية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة وادعاء أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القبض على عدد من مناصريه بمنطقة الشروق.

وكانت الأجهزة المختصة رصدت مقطعي فيديو ظهر خلالهما عدد من الأشخاص التابعين للمرشح أثناء تعطيلهم الحركة المرورية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة خلال استقلالهم عدة سيارات، أعقب ذلك ادعاء المرشح بقيام الجهات الأمنية بالقبض على بعض من أنصاره والتعنت في التعامل معهم.

بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المخالفات المرورية فور حدوثها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها دون أي تجاوز، كما تبين عدم القبض على أي من الأشخاص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الادعاءات.

ورصدت أجهزة الأمن، مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا تجمع عدد من المواطنين وترديدهم بعض الهتافات.

بالفحص تبين تجمع أنصار بعض المرشحين لعضوية مجلس النواب "الظاهرين بمقطعى الفيديو" حال مشاركتهم فى الدعاية الانتخابية والهتاف فى إطار المناوشات بينهم وبين منافسيهم بنطاق محافظتى "البحيرة والفيوم "، وتم ضبط المحرضين فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

