كيف ستتعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع الرشاوى الانتخابية أمام اللجان ؟

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل المخالفات التي تتعلق بحالات توزيع كراتين أو أموال للناخبين أمام اللجان رُصدت وسيتم اتخاذ قرار بشأنها والإعلان عن نتائجه غدًا خلال المؤتمر الصحفي للهيئة لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء المعتاد قبل إعلان النتائج هو مراجعة محاضر اللجان الفرعية ومطابقتها مع محاضر اللجان العامة.

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

وأكد المستشار حازم البدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدا الثلاثاء.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إعلان نتيجة التظلمات والشكاوى التي وردت إلى الهيئة بشأن بعض المخالفات التي شابت بعض الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية، والتي مازال يتم فحصها من جانب الهيئة سواء بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر بعد الانتهاء من الجدول الزمني للانتخابات بالكامل.

