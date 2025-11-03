محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص تظلمات المتضررين من مسابقة قيادات التعليم

الإثنين 03 نوفمبر 2025
وجه الدكتور أحمد الانصاري   محافظ الفيوم خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بإجراء مجموعة من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، وتشكيل لجنة لفحص تظلمات مسابقة القيادات بمديرية التربية والتعليم، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

فحص تظلمات التربية والتعليم

واستمع محافظ الفيوم الي شكاوي عدد من المعلمين المتضررين من نتيجة مسابقة القيادات بالتربية والتعليم، ووجه بتشكيل لجنة من المحافظة، لفحص تظلمات المتضررين من نتيجة مسابقة القيادات الأخيرة بمديرية التربية والتعليم، تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة.

 

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ببحث مدى إمكانية الأسر الأولي بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة من غير القادرين على معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وبحث  احتياجات شاب من ذوي الهمم، ومساعدته في تركيب سماعة بالأذن، بسبب معاناته من ضعف السمع.

 

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية، كما وجه مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتيسير إجراءات إقامة مشروع لشاب يعاني من إعاقة باليد نتيجة تعرضه لحادث أسفر عن بتر أصابع يده اليمنى.

 

 

علاج على نفقة الدولة أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ الفيوم الدوري

محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لاستعدادات انتخابات مجلس النواب

ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لعدد من الحالات الأولى بالرعاية، على أطراف المدينة.

الفيوم الاحتياجات الخاصة الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن التضامن الاجتماعي توفير فرص عمل ذوى الاحتياجات الخاصة معاشات تكافل وكرامة

