محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص تظلمات المتضررين من مسابقة قيادات التعليم

وجه الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بإجراء مجموعة من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، وتشكيل لجنة لفحص تظلمات مسابقة القيادات بمديرية التربية والتعليم، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

فحص تظلمات التربية والتعليم

واستمع محافظ الفيوم الي شكاوي عدد من المعلمين المتضررين من نتيجة مسابقة القيادات بالتربية والتعليم، ووجه بتشكيل لجنة من المحافظة، لفحص تظلمات المتضررين من نتيجة مسابقة القيادات الأخيرة بمديرية التربية والتعليم، تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ببحث مدى إمكانية الأسر الأولي بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة من غير القادرين على معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وبحث احتياجات شاب من ذوي الهمم، ومساعدته في تركيب سماعة بالأذن، بسبب معاناته من ضعف السمع.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية، كما وجه مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتيسير إجراءات إقامة مشروع لشاب يعاني من إعاقة باليد نتيجة تعرضه لحادث أسفر عن بتر أصابع يده اليمنى.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لعدد من الحالات الأولى بالرعاية، على أطراف المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.