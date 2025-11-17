18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشروع خدمة المرأة العاملة بالجمعية المصرية لحماية الأطفال بالحادقة، وذلك خلال زيارتها لمحافظة الفيوم.

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مشروع خدمة المرأة العاملة بالفيوم

واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم على الخدمات المقدمة بالمشروع، الذي يقدم وجبات جاهزة ونصف جاهزة، وتوفير وتجهيز الخضروات المحفوظة، فضلا عن إعداد الفطائر بكل أنواعها، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع حتى تاريخه ٢٢٥٠٩ مستفيدا ومستفيدة، بالإضافة إلى ٣ هيئات.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

