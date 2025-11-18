حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (12) سفينة وتم تداول (16000) طن بضائع و(851) شاحنة و(140) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(381) شاحنة و(123) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(470) شاحنة و(17) سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل سفينتين

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين PRIDGE وأمل، بينما تغادر السفينتين Alcudia Express والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والحرية، وغادرت السفينتين PRIDGE وأمل.

شهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(160) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى أور، سينا، أيلة.



سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا.



