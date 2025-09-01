تداول 13 ألف طن بضائع و581 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و581 شاحنة و124 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 274 شاحنة و73 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 307 شاحنات و51 سيارة.

تداول 13 ألف طن و581 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ALcudia Express وعمان، بينما تغادر السفينتين Belagos Express، poseidon Express، فيما غادرت الميناء أمس السفينتين FYM CRYSTAL، ALcudia Express.

شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و384 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي نيو عقبة، آور، الحسين وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1908 ركاب .



