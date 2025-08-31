الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

تداول 55 ألف طن و613 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 613 شاحنة و183 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 372 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 51000 طن بضائع، 241 شاحنة و131 سيارة. 

تداول 55 ألف طن و613 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر


يشهد  ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين FYM CRYSTAL،  ALcudia Express بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي: BOS ANGEL، Belagos Express،  poseidon Express. شهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و270 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.
 

 

