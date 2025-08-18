تداول 7 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 610 شاحنات و103 سيارات.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 210 شاحنات و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 400 شاحنة و70 سيارة.

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين Belagos Express والحرية 2، بينما غادرت الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express. وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و286 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.