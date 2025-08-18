الإثنين 18 أغسطس 2025
أخبار مصر

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 610 شاحنات و103 سيارات.

معدل تداول الحاويات 

 حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 210 شاحنات و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 400 شاحنة و70 سيارة. 

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين Belagos Express والحرية 2، بينما غادرت الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express. وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و286 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.

