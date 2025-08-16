السبت 16 أغسطس 2025
أخبار مصر

تداول 13 ألف طن بضائع و770 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

 أعلن المركز الإعلامي لـ هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (8) سفن، وتم تداول (13000) طن بضائع و(770) شاحنة و(232) سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(528) شاحنة و(174) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(242) شاحنة و(58) سيارة.
 

واستقبل  ميناء سفاجا اليوم السفينتين ALcudia Express والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express والقاهرة وغادرت السفينتين ALcudia Express والحرية 2. شهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(321) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1900 راكب. 
 

