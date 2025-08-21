الخميس 21 أغسطس 2025
أخبار مصر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 617 شاحنة و278 سيارة.

وصول 1470 رأس عجول حية من جيبوتي لميناء سفاجا

 وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 436 شاحنة و219 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 181 شاحنة و59 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MAYSA وعلى متنها 1470 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث يتم اتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، والسفينتين  Belagos Express والحرية2، بينما تغادر السفينة ALcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والحرية2. وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و226 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.

