ضبط منشآت صحية مخالفة لمعايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات بالشرقية (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصحية الخاصة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الإقليم، بتكثيف أعمال الرقابة والمرور المفاجئ للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية ومكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية.

لجنة مشتركة بالتنسيق مع إدارات العلاج الحر

وشكّلت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة لجنة مشتركة بالتنسيق مع إدارات العلاج الحر، مكافحة العدوى، السلامة والصحة المهنية، وإدارة النفايات بمديرية الشؤون الصحية، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، وهيئة الدواء بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك.

حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصحية،فيتو

حملة تفتيشية استهدفت 3 منشآت صحية خاصة بمركزي فاقوس وأبو حماد

ونفذت حملة تفتيشية استهدفت 3 منشآت صحية خاصة بمركزي فاقوس وأبو حماد، أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة للعمل.

حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصحية،فيتو

قصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى

وقال المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة: إن أبرز المخالفات التي تم رصدها شملت: عدم وجود موافقات بيئية سارية وغياب سجل معتمد للتخلص من النفايات الطبية الخطرة وعدم تطبيق سياسات الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة وقصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية والمخلفات وغياب القياسات البيئية المعتمدة داخل المنشآت.

استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الصحية الخاصة ومعامل التحاليل

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الصحية الخاصة ومعامل التحاليل والعيادات بمختلف المراكز والمدن، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وشروط الترخيص، فضلًا عن مراجعة مصادر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من صلاحيتها والتخلص الآمن من النفايات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين، وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت غير الملتزمة، حمايةً لصحة المواطنين وسلامة المجتمع.

حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصحية،فيتو

حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصحية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.