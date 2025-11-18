الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
ضبط منشآت صحية مخالفة لمعايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات بالشرقية (صور)

حملة تفتيشية موسعة
شهدت محافظة الشرقية حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصحية الخاصة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الإقليم، بتكثيف أعمال الرقابة والمرور المفاجئ للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية ومكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية.

شئون البيئة بالشرقية ينفذ حمالات لفحص عوادم السيارات بالمحافظة

لجنة مشتركة بالتنسيق مع إدارات العلاج الحر

وشكّلت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة لجنة مشتركة بالتنسيق مع إدارات العلاج الحر، مكافحة العدوى، السلامة والصحة المهنية، وإدارة النفايات بمديرية الشؤون الصحية، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، وهيئة الدواء بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك.

 

حملة تفتيشية استهدفت 3 منشآت صحية خاصة بمركزي فاقوس وأبو حماد

ونفذت حملة تفتيشية استهدفت 3 منشآت صحية خاصة بمركزي فاقوس وأبو حماد، أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة للعمل.

قصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى

وقال المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة: إن أبرز المخالفات التي تم رصدها شملت: عدم وجود موافقات بيئية سارية وغياب سجل معتمد للتخلص من النفايات الطبية الخطرة وعدم تطبيق سياسات الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة وقصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية والمخلفات وغياب القياسات البيئية المعتمدة داخل المنشآت.

 

استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الصحية الخاصة ومعامل التحاليل

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الصحية الخاصة ومعامل التحاليل والعيادات بمختلف المراكز والمدن، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وشروط الترخيص، فضلًا عن مراجعة مصادر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من صلاحيتها والتخلص الآمن من النفايات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين، وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت غير الملتزمة، حمايةً لصحة المواطنين وسلامة المجتمع.

الجريدة الرسمية