وصول الطفل ياسين مرتديا بدلة سوبرمان إلى محكمة الاستئناف بدمنهور

وصل الطفل ياسين بصحبة والدته مرتديًا بدلة سوبرمان إلى محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة وبحضور المتهم بهتك عرضه (صبري. ك.ج.ا)، 79 عاما، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

سابع جلسات الاستئناف

تنظر اليوم محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور في سابع جلسات الاستئناف وذلك بعد قرار تأجيلها يوم الأحد الماضي لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة.

كانت المحكمة قررت تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور، وذلك بعد تكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيق مع نهاد قطب بنيابة أمن الدولة العليا.

استجواب الطبيب الشرعي

وشهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، استجواب الطبيب الشرعي ياسر بركات داخل الغرفة في جلسة سرية بناء على طلب الدفاع عن المتهم.

وصول هيئة الدفاع في قضية “الطفل ياسين"

وشهدت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، فرض كردون أمني واحتياطات أمنية مكثفة، مع وصول هيئة الدفاع في قضية “الطفل ياسين” لحضور جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لاتهامه بالتعدي على الطفل.

إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي علي طالب، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.

وتستند الإحالة إلى المادة 261/ 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.

معاقبة المتهم بالسجن المؤبد

ونشرت "فيتو" حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين بدمنهور التي عاقبت المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالسجن المؤبد بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلي وذلك بعد الاستماع الى شهود واقعة التعدي على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها (صبري. ك) المراقب المالي بالمدرسة.

