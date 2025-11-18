الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وصندوق تحيا مصر

18 حجم الخط

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواكبة التطور المتلاحق فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الإستفادة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجليانس" بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بما يدعم تقدم الوطن فى كافة المجالات.





دعم عملية التحول الرقمى وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية

وفى ختام المراسم أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديره للتعاون المثمر والجهد المبذول لنجاح تنفيذ المبادرة التى تلقى كافة أوجه الدعم والاهتمام من القيادة السياسية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم عملية التحول الرقمى وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية بما يلبى طموح الشباب المصرى ويسهم فى تأهيله وفقًا لمتطلبات سوق العمل وذلك باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للحاق بركب التطور المتلاحق فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.