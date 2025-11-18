الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
موعد مباراة العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال والقنوات الناقلة

يلتقي منتخبا العراق والإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة حاسمة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لـ كأس العالم 2026.


ويستضيف منتخب العراق نظيره الإماراتي، في ملعب مدينة البصرة الرياضية بالعراق، في إياب المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم.

 

موعد مباراة العراق والإمارات 


تقام مباراة العراق والإمارات اليوم في إياب ملحق تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية والعراق، 8 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم


- قناة beIN Sports 1

- قناة الكاس HD5


وكان منتخبا العراق والإمارات، التقيا يوم الخميس الماضي، في الإمارات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة الذهاب، للملحق الآسيوي.

 

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من تلك المواجهة المصيرية، إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم الذي يتكون من 6 منتخبات.

 

 

