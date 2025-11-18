الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الاحتلال يقرر بدء محاكمة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى

قررت حكومة الاحتلال  بدء محاكمة خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، اليوم الثلاثاء، بتهمة التحريض.

ويمثل خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، الثلاثاء، أمام محكمة الصلح الإسرائيلية، في محاكمة وُصفت بأنها "سياسية بامتياز"، تستهدف واحدًا من أبرز الرموز الدينية وأكثر الأصوات المدافعة عن الأقصى.

وتعقد المحكمة أولى جلسات محاكمة صبري، ضمن لائحة اتهام تقدمت بها النيابة الإسرائيلية ضده في يونيو 2024، وتشمل تهمًا تتعلق بـ"التحريض"، بحسب بيان لطاقم الدفاع.

وقال طاقم الدفاع عن صبري في بيان الاثنين، إن "لائحة الاتهام تضمنت التحريض على الإرهاب، على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما الشيخ في بيتي عزاء في مخيمي شعفاط (بالقدس) وجنين (شمالي الضفة الغربية المحتلة) في العام 2022".

كما يواجه صبري "تهمة ثالثة تتعلق بنعي (رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس") إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك".

بدورها، قالت هيئة البث العبرية إن لائحة الاتهام تتعلق بهجوم في شارع ديزنغوف بتل أبيب في أبريل 2022، وهجومين نفذهما الشاب عدي التميمي عند حاجز شعفاط ومستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، في أكتوبر من العام نفسه.

