الاحتلال يطالب بتنحي مدعي الجنائية الدولية وإلغاء أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طلبت من مكتب المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية تنحي كريم خان عن متابعة القضايا المتعلقة بإسرائيل، وإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

توتر العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والجنائية الدولية

ويُتوقع أن يؤدي هذا الطلب إلى توتر جديد في العلاقات مع المحكمة الدولية، حيث تعتبر تل أبيب أن الإجراءات القضائية تمثل "انحيازًا سياسيًا"، فيما تؤكد المحكمة أنها مستقلة وتتبع القانون الدولي.

للمرة الثانية، الجنائية الدولية ترفض إسقاط مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

نتنياهو وجالانت في مرمى الجنائية الدولية



و بشأن مبررات رفضها للاستئناف، أوضحت المحكمة، في قرار من 10 صفحات أن "إسرائيل تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو 2025، والذي دفعت فيه أيضا بعدم اختصاص المحكمة.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة "غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية".

