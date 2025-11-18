الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى،
قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيتو
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة ؛ لا سيما محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت 7 فلسطينيين عقب تفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

اقتحام مخيم عايدة للاجئين

وتسللت قوات إسرائيلية إلى بلدة ميثلون، جنوب شرقي مدينة جنين، شمالي الضفة المحتلة، واعتقلت شاب من منزل عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابًا من بلدة حجة جنوبي مدينة قلقيلية شمالي الضفة، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد فرج، من منزل عائلته، خلال اقتحام مخيم عايدة للاجئين، شمالي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة.

 قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى حسن قرعان

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقل شقيقين عقب مداهمة منزلهم، خلال اقتحام منطقة العبيّات في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. بالإضافة لاعتقال الدكتور محمد أحمد البلبول، عقب مداهمة وتفتيش منزله في حارة الفواغرة وسط المدينة.

وبحسب وكالة سند للأنباء فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى حسن قرعان، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، بلدات سنجل وكوبر وسردا، شمالي مدينة رام الله، بالإضافة لحيي عين مصباح والمصايف داخل المدينة، وسط الضفة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

مداهمة بلدة بيتا وقرية قريوت، جنوبي المدينة

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة حاجز "حوارة" العسكري، وسيّرت دوريات عسكرية في شوارع وأحياء المدينة، تزامنًا مع مداهمة بلدة بيتا وقرية قريوت، جنوبي المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وطالت الاقتحامات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، بلدة حبلة جنوبي قلقيلية، وبلدة سعير شمالي مدينة الخليل وبلدة الشيوخ شمال شرقي المدينة؛ تخللها تفتيش عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

