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خارج الحدود

عكرمة صبري: الاحتلال يحول القدس لـ ثكنة عسكرية والأقصى يعاني حصارا خانقا

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

أكد الدكتور عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول مجددًا فرض مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وهو مخطط قديم فشل في الماضي وسيفشل مجددًا أمام صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقهم.

 

خطوات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية تمهيدا لتقسيم المسجد الأقصى

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أوضح صبري أن الاحتلال الإسرائيلي يتبنى خطوات تصعيدية تمهيدًا لهذا التقسيم، لكنه شدد على أن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل، وقال: "كل ما يفعلونه هو هجمات موسمية متطرفة تزامنًا مع أعيادهم، ولن يحققوا أي مكاسب داخل الأقصى".

 

خطيب المسجد الأقصى: القدس تعيش واقعا مريرا

وأضاف أن القدس اليوم تعيش واقعًا مريرًا، إذ حوّلها الاحتلال إلى ثكنة عسكرية مكتظة بالحواجز والجنود، فيما تتعرض أبواب الأقصى لحصار مشدد. 

وأشار إلى أن آلاف الاعتقالات بحق المقدسيين أضعفت قدرتهم على المقاومة، لكنها لم تُنهِ عزيمتهم ولا حقهم الثابت في المسجد الأقصى.

واختتم قائلًا: "رغم كل القمع والتشديد، يظل الأقصى حقًا خالصًا للمسلمين، لا تُغيره المخططات ولا يُلغيه الحصار".

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خطيب الأقصى المسجد الأقصى عكرمة صبري القدس الاحتلال الإسرائيلي

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