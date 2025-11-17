قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب جنين وتنكِّل بالفلسطينيين

18 حجم الخط

شهدت بلدة اليامون غرب مدينة جنين، مساء اليوم الإثنين، اقتحامًا واسعًا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في أحياء البلدة.

اعتداءات وتنكيل بالسكان في جنين

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نكّلت بعدد من الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام، عبر الاعتداء بالضرب والتفتيشات العنيفة، إضافة إلى احتجاز شبان ميدانيًا لفترات متواصلة.

مداهمات وتخريب للممتلكات

وشملت العملية مداهمة منازل ومحال تجارية، رافقها تخريب متعمد لمحتويات عدد من البيوت، وسط حالة من الرعب بين الأهالي، خاصة الأطفال والنساء.

اشتباكات محدودة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين

وأشار شهود عيان إلى اندلاع اشتباكات محدودة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة، ما أدى إلى تسجيل إصابات بالاختناق.

تصعيد متواصل في جنين

ويأتي هذا الاقتحام ضمن تصعيد إسرائيلي واسع يستهدف مدن وبلدات جنين في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.

