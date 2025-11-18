بمشاركة دولية لأول مرة، صيدلة عين شمس تنظم معرض الزيوت العطرية 2025

18 حجم الخط

نظمت كلية الصيدلة فعاليات معرض الزيوت العطرية 2025 في نسخته الثانية عشرة، والذي يعد إحدى الفعاليات العلمية والبحثية المتميزة، ويشهد في نسخة العام الجاري مشاركة دولية لأول مرة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمانى اسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وافتتحت غادة فاروق فعاليات المعرض، بمرافقة كل من ريحاب عثمان عميد الكلية، ورولا ميلاد وكيل الكلية، وعبد الناصر سنجاب رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، وأميمة الدهشان أستاذ ورئيس قسم العقاقير ومؤسس المعرض والمشرف عليه، خالد أبو زيد، إلى جانب مشاركة عدد من أساتذة الجامعات المصرية.

وتضمنت الفعاليات: المعرض السنوي والملتقى العلمي الدولي الرابع، بالإضافة إلى أربع ورش عمل، ومناقشة وتكريم أفضل بحث علمي في مجال الزيوت العطرية.

وشهد المعرض مشاركة تسع جامعات مصرية، إلى جانب مشاركة دولية لأول مرة من جامعة دبي للعلوم الطبية. كما عرض وناقش الطلاب 24 مشروعًا ضمن فعاليات المعرض.

وعلى هامش الفعاليات، انطلقت أعمال الملتقى العلمي الدولي الرابع بحضور نخبة من العلماء والخبراء، منهم: عبد الناصر سنجاب، رولا ميلاد، علي الشامي، ماهر الدمياطي، عزة الشافعي، خالد أبو زيد، أميمة سمور، محمود عبد المجيد، عصام عبد الستار، صفاء المغازي، ناصر سعد، سارة ضيف، بالإضافة إلى لفيف من الأساتذة والباحثين والطلاب وممثلي شركات الأدوية.

وتضمن الملتقى عرض أحدث الأبحاث في مجال الزيوت العطرية بمشاركة متحدثين من السودان وتايوان ومصر، كما تم تكريم أفضل خمسة أبحاث ضمن جائزة أفضل بحث في الزيوت العطرية، وهي الجائزة التي أطلقتها أميمة الدهشان عام 2023 بقيمة 50 ألف جنيه لكل بحث، والمقدمة من د. السعيد كامل ود. نهى عبد الشكور (شركة يوتوبيا أكاديمي)، وشمل التكريم أيضًا المتحدثين والطلاب الفائزين والمنظمين وشركات الأدوية المشاركة.

