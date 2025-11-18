محافظ أسيوط يصطحب وفد المحكمة العربية لتفقد مركز خان الخليلي قبل افتتاحه (فيديو)

18 حجم الخط

اصطحب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفد المحكمة العربية للتحكيم الدولي، الذي يزور المحافظة لعقد دورة تدريبية متخصصة، في جولة تفقدية داخل مركز التدريب للحرف اليدوية "خان الخليلي" بمركز الفتح، وذلك لمتابعة أعمال التطوير التي أوشكت على الانتهاء تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

ضم وفد المحكمة النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة، والمستشار الدكتور السيد عبدالفتاح محمد الأمين العام، واللواء دكتور أسامة صلاح الماحي مستشار وحدة التدريب والدراسات وعضو مجلس الإدارة، والمستشار نزار محمد السيسي عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات والمراسم، والدكتور محمد المعداوي منسق عام التدريب، والمستشار بلال محمد عبدالعزيز مدير إدارة الاتصال بالمحكمة، إلى جانب أحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح.

التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية

وبدأت الجولة بتفقد المدخل الرئيسي للمركز، حيث استمع محافظ أسيوط والحضور إلى شرح حول المراحل النهائية في أعمال رفع الكفاءة والتشطيبات، ليظهر المركز بالشكل اللائق الذي يعكس هوية أسيوط التراثية ويخدم الزائرين والمتدربين. كما تفقدوا وحدة الإعداد والتجهيز وغرفة الأفران الخاصة بإنتاج الوحدات الخزفية، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.

وشملت جولة محافظ أسيوط المرور على الورش التدريبية داخل المركز، ومنها ورش الخياطة والتطريز والمنتجات الجلدية، للاطلاع على جاهزية المعدات وسير عمليات التطوير. وشدد المحافظ على سرعة إنهاء المتبقي من أعمال الصيانة والتجهيز، تمهيدًا لبدء البرامج التدريبية فور الافتتاح.

وأكد محافظ أسيوط أن مركز "خان الخليلي" يعد مشروعًا نوعيًا لإحياء الحرف اليدوية في الصعيد، ونقطة انطلاق لتأهيل الشباب والفتيات على صناعات تراثية متنوعة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الأسر المنتجة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

