الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط محطة وقود بأسيوط للتلاعب في 418 طن سولار مدعم

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو
18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط بعد ثبوت تلاعبها في كمية تصل إلى 418 طنًا من السولار المدعم، تم تصريفها بشكل غير قانوني بهدف طرحها في السوق السوداء.

 جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، التي قادها خالد محمد وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وفريق من الادارة العامة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول، برئاسة تامر محمد وعضوية عبد الناصر كامل وخالد يوسف على، تمكنت من ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، بمشاركة عز محمد عبد الرحمن، ومحمد بكر، وماهر صبحى مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عن المحطة إلى النيابة

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عن المحطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع بالوقود أو التلاعب بحقوق المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على أن الجهود مستمرة لإحكام الرقابة على سوق المنتجات البترولية وضمان توافر الوقود والبوتاجاز دون انقطاع أو احتكار، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط محطة وقود بأسيوط جمعت 85 طن سولار وبنزين بدون وجه حق

ضبط محطة وقود تتلاعب بالمواد البترولية لبيعها في السوق السوداء بأسيوط

 

يذكر أن محافظة أسيوط توفر خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الهيئة العامة للبترول السولار السوق السوداء الشكاوى الحكومية الموحدة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط محافظة اسيوط منظومة الشكاوي منظومة الشكاوي الحكومية وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

بمشاركة 1000 شاب وفتاة، انطلاق أولى دورات الوعي الوطني بأسيوط

محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات والحواجز الحديدية بالشوارع

جامعة أسيوط تعلن انطلاق رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير

جامعة أسيوط تعلن شروط التقديم لحجز 15 وحدة سكنية داخل وخارج الحرم الجامعي

محافظ أسيوط: الأتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة يتجول بالقرى لنشر المعرفة (صور)

زراعة أسيوط تتفقد الجمعيات لمتابعة صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية

محافظ أسيوط يكرم 65 متميزًا في السباحة خلال زيارته لنادي الشبان المسيحيين (فيديو)

تحصين 67,277 رأس ماشية وتنفيذ 102 ندوة و843 زيارة تقصي بأسيوط

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية