القبض على سائق سيارة تجميع قمامة تسبب في مصرع 3 أطفال بأسيوط

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن أسيوط القبض على سائق سيارة تجميع قمامة تابعة للوحدة المحلية بأسيوط بعدما تسبب في مصرع 3 أطفال صدمهم بالسيارة وفر هاربا بطريق بني غالب منقباد بالقرب من عزبة الجيش وتم التحفظ على الجثث لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

سيارة تجميع قمامة تصدم 3 أطفال

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة تجميع قمامة بـ 3 أطفال بطريق بني غالب/ منقباد بالقرب من عزبة الجيش ما أسفر عن مصرعهم في الحال بينما لاذ سائق السيارة بالفرار.

مصرع 3 اطفال بينهم شقيقين



وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز شرطة أسيوط والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص صحة الواقعة مصرع كلا من " بسمة. م. ع " 10 أعوام، و" طارق. أ. ع " 14 عامًا، وشقيقه، " جمال. أ. ع " 12 عامًا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن.

وتمكنت قوات مباحث مديرية أمن أسيوط بمركز شرطة أسيوط من ضبط السائق الهارب والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري التحري لكشف ملابسات الحادث.

