محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع أمين البحوث الإسلامية تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمقر ديوان عام المحافظة، تزامنًا مع زيارته للمحافظة للمشاركة في افتتاح فعاليات الأسبوع الدعوي الرابع عشر بجامعة أسيوط، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "مفاهيم حضارية".

 

تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف ومحافظة أسيوط

 

وشهد اللقاء مناقشة موسعة حول تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف ومحافظة أسيوط في تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تحصين الشباب ونشر الوعي الديني المستنير، بما يعزز القيم الوطنية ويحاصر الأفكار المتطرفة.

 

وحضر اللقاء كل من الدكتور حسن يحيى، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف، مدير عام الوعظ بأسيوط.

ورحب محافظ أسيوط بزيارة الأمين العام، مشيدًا بما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية ووعاظ الأزهر في المحافظة من جهود ملموسة في نشر الوعي وبناء الفكر المستنير، مؤكدًا أن المحافظة تعتبر نشر الوعي الديني الصحيح أحد أركان خطتها لبناء الإنسان وحماية الهوية وترسيخ الانتماء.

 

توفير جميع سبل الدعم اللوجستي والتنظيمي للمبادرات

 

وأكد محافظ أسيوط توفير جميع سبل الدعم اللوجستي والتنظيمي للمبادرات المشتركة بين الأزهر والمحافظة، سواء في المراكز أو القرى أو داخل الجامعات، مشددًا على أن تكامل المؤسسات الدينية والتنفيذية هو الطريق الأكثر فاعلية للتصدي لموجات التضليل الرقمي ومحاولات استهداف الشباب عبر منصات غير موثوقة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد الجندي بدور المحافظة في تهيئة بيئة مناسبة لعمل الوعاظ، وإتاحة مساحات واسعة لتنفيذ البرامج التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات. وأكد أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يواصل تكثيف حضوره الميداني داخل المحافظات؛ دعمًا لبناء وعي راسخ قادر على مواكبة تحديات العصر.

تعليم أسيوط والأوقاف ينظمان لقاء تعريفيا بالمبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"

محافظ أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية لتدريب 500 شاب وفتاة

 

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لسلسلة من الشراكات بين الأزهر الشريف ومحافظة أسيوط، تهدف إلى دعم الخطاب الديني الوسطي، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وترسيخ الوعي المجتمعي لدى مختلف شرائح المجتمع.

