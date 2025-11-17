الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رفض علاجه في بلده، مريض أجنبي يلجأ لمستشفى هليوبوليس لاستئصال ورم ضخم بالبطن

مستشفي هليوبوليس
 أعلن مستشفى هليوبوليس التابع للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان بالقاهرة، نجاح فريقها الطبي في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم من بطن مريض أجنبي يبلغ من العمر 46 عامًا، بعدما تم رفض إجراء العملية له في بلده لصعوبتها وخطورتها.

المريض يعاني من ورم نادر بلغ حجمه نحو 50 × 40 × 30 سم

وكان المريض يعاني من ورم نادر بلغ حجمه نحو 50 × 40 × 30 سم، ومتداخلًا مع عدد من الأعضاء الحيوية بينها المعدة والكبد والبنكرياس والأمعاء والقولون. 

وبعد مناظرة الحالة وشرح تفاصيل الجراحة ومخاطرها، قرر الفريق الطبي استئصال الورم ككتلة واحدة، حيث بلغ وزنه نحو 12 كجم.

وتمت العملية بنجاح كامل، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن ملحوظ في حالته الصحية، ليواصل المتابعة الدورية في العيادات الخارجية.

وأكد المستشفى أن هذا الإنجاز ثمرة تكاتف وخبرة الفريق الطبي بكل تخصصاته، مشيرا إلى أن نجاح الجراحة يعكس تطور الخدمة الطبية وقدرتها على التعامل مع أدق وأصعب الحالات.

