بطن متلازمة تكيس المبايض وكيفية التخلص منها

تواجه النساء المصابات بـ متلازمة تكيس المبايض (PCOS) تحديات متعددة، تبدأ من حب الشباب والشعر الزائد، ولا تنتهي باضطراب مواعيد الدورة الشهرية.

ومن بين هذه التحديات، تبرز مشكلة دهون البطن العنيدة، التي تُعرف باسم "بطن تكيس المبايض"، وتُعَدُّ أحد أبرز علامات المتلازمة التي تسبب إحباطًا للكثيرات.

هذه المشكلة ليست مجرد قلق بشأن المظهر الخارجي، بل لها تداعيات صحية خطيرة. وفيما يلي نستعرض أسباب هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هو "بطن تكيس المبايض"؟

بطن تكيس المبايض هو مصطلح يصف تجمع الدهون حول منطقة البطن، مما يمنح الجسم ما يُعرف بـ "شكل التفاحة"، حيث يتركز الوزن الزائد في منطقة الخصر حتى لو كان باقي الجسم نحيفًا، ويرتبط ظهور هذه الدهون بعاملين رئيسيين:

الاضطرابات الهرمونية: تؤدي المستويات المرتفعة من الإنسولين إلى زيادة في هرمونات الذكورة (الأندروجينات)، وهي السمة الأساسية لمتلازمة تكيس المبايض.

وتتسبب هذه الهرمونات في إعادة توزيع أماكن تخزين الدهون في الجسم، لتتجه نحو البطن بدلًا من الوركين أو الفخذين.

مقاومة الإنسولين: تؤثر متلازمة تكيس المبايض غالبًا على قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بفاعلية.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، ويزيد من مخاطر الإصابة بمقدمات السكري والسكري من النوع الثاني.

كيف يبدو "بطن تكيس المبايض"؟

بطن تكيس المبايض هو جزء دائري من منتصف الجسم، يتسم بالصلابة وليس بالنعومة. ويعود هذا الشكل إلى تراكم الدهون الحشوية (Visceral Fat) التي تحيط بالأعضاء الداخلية.

وحتى لو كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) في المعدل الطبيعي، فإن وجود "بطن تكيس المبايض" يعني أن محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الورك أعلى من المستويات الصحية. وهذه الدهون الحشوية تشكّل خطرًا صحيًا كبيرًا، لأنها تحيط بالأعضاء الحيوية، وتُسهم في تفاقم مقاومة الإنسولين، وتزيد الضغط على القلب.

كيف يمكن التخلص من دهون البطن المرتبطة بتكيس المبايض؟

من الصعب التخلص من هذه الدهون، فمتلازمة تكيس المبايض تُغير عملية الأيض وآلية تخزين الدهون في الجسم.

ولكنها تؤكد أن التغلب عليها ممكن من خلال الاهتمام الشامل بالحمية الغذائية، وممارسة الرياضة، وإدارة مستويات التوتر. وتشدد على أن هذه الجهود ضرورية للصحة العامة حتى لو لم تظهر نتائجها الفورية على محيط الخصر.

أفضل الطرق للتعامل مع هذه الحالة:

النظام الغذائي: اتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن يقلل الالتهابات ويُحسّن من فاعلية استخدام الجسم للإنسولين.

النوم الجيد: تسبب مستويات الأندروجين المرتفعة تقلبات هرمونية تُؤثّر على دورة النوم. إذا كنتِ تحصلين على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا ولكنكِ تشعرين بالخمول، يُنصح باستشارة الطبيب، فقد تكونين بحاجة إلى فحص انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة شائعة لدى المصابات بتكيس المبايض وتُعيق فقدان الوزن.

إدارة التوتر: يُحفّز التوتر إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يُسهم في زيادة الوزن المرتبط بتكيس المبايض. لذلك، يُنصح بممارسة الأنشطة التي تُخفّف من التوتر، مثل التأمل أو الكتابة، أو التحدث مع صديق أو أخصائي صحة نفسية.

التمارين الرياضية: أي نوع من الحركة البدنية يعتبر مفيدًا. فالمهم هو الاستمرارية. وينصح بالمشي، وتمارين المقاومة، وتمارين القوة. وتهدف التوصيات العامة إلى 150 دقيقة من تمارين الكارديو وأكثر من جلستين من تمارين القوة أسبوعيًا.

العلاج الدوائي: بعض الأدوية، مثل الميتفورمين، تُساعد على إنقاص الوزن من خلال تحسين مقاومة الإنسولين. وفي حالات السمنة، يمكن أن تكون الأدوية المضادة للسمنة خيارًا مناسبًا أيضًا.

التخلص من بطن تكيس المبايض ليس فقط مسعى لتحسين المظهر، بل هو خطوة ضرورية لإدارة الصحة والسيطرة على الجسم مرة أخرى. لذا، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب للحصول على نصيحة شخصية ومناسبة لكل حالة.

