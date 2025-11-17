الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب هولندا يفوز على ليتوانيا برباعية ويتأهل لكأس العالم 2026

منتخب هولندا
منتخب هولندا
18 حجم الخط

تأهل منتخب هولندا إلي نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز علط نظيره ليتوانيا، برباعية نظيفة في  المباراة التي اقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة  التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وافتتح تيجاني ريندرز التسجيل في الدقيقة 16 لمنتخب هولندا، قبل أن يضيف جودي جاكبو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وبعدها بدقيقتين فقط، عزز تشافي سيمونز التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 60، ثم اختتم دونيل مالين الرباعية للطواحين في الدقيقة 62.

تشكيل هولندا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 

حراسة المرمي: بارت فيربروجن

في الدفاع: تيمبر - دي ليخت- فيرجيل فان دايك - ناثان أكي.

في الوسط: فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز - تشافي سيمونز 

في الهجوم: دونيل مالين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو
 

وبتلك النتيجة يمتلك منتخب هولندا 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما ياتي ليتوانيا في المركز الاخير برصيد 3 نقاط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هولندا ليتوانيا كأس العالم

مواد متعلقة

الأهلي يحتفي بذكرى التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة على حساب الترجي

تصفيات كأس العالم، هولندا تتقدم بهدف على ليتوانيا في الشوط الأول

غزل المحلة يواجه المقاولون العرب وديًا استعدادا لكأس الرابطة

ديباي يقود تشكيل هولندا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم

زيمبابوي تفوز على قطر وديا بهدفين مقابل هدف

ثنائي الأهلي ينتظمان في مران الفريق استعدادا لمواجهة شبية القبائل بدوري الأبطال

أرقام أسامة فيصل بعد أنباء عن انتقاله إلي الأهلي

بعد غياب ثنائي الفريق، توروب يبدأ البحث عن حلول هجومية قبل مواجهة شبيبة القبائل

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

ألمانيا تتقدم 4-0 على سلوفاكيا في الشوط الأول وتقترب من كأس العالم

حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

بعد بيان الرئيس، أستاذ قانون دستوري يكشف الفرق بين التظلمات والطعون الانتخابية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدخان في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات كبيرة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

المزيد
الجريدة الرسمية