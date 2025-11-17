منتخب هولندا يفوز على ليتوانيا برباعية ويتأهل لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

تأهل منتخب هولندا إلي نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز علط نظيره ليتوانيا، برباعية نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وافتتح تيجاني ريندرز التسجيل في الدقيقة 16 لمنتخب هولندا، قبل أن يضيف جودي جاكبو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وبعدها بدقيقتين فقط، عزز تشافي سيمونز التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 60، ثم اختتم دونيل مالين الرباعية للطواحين في الدقيقة 62.

تشكيل هولندا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمي: بارت فيربروجن

في الدفاع: تيمبر - دي ليخت- فيرجيل فان دايك - ناثان أكي.



في الوسط: فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز - تشافي سيمونز



في الهجوم: دونيل مالين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو



وبتلك النتيجة يمتلك منتخب هولندا 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما ياتي ليتوانيا في المركز الاخير برصيد 3 نقاط فقط.

