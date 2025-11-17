غزل المحلة يواجه المقاولون العرب وديًا استعدادا لكأس الرابطة

18 حجم الخط

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مباراة ودية أمام فريق المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس رابطة الأندية وكأس مصر.

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال، والذي يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والاطمئنان على حالة العناصر العائدة من الإصابة، إضافة إلى منح الفرصة لعدد من لاعبي قطاع الناشئين للمشاركة واكتساب الخبرات قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل مكثف خلال الفترة الحالية لضمان الوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق المباريات الرسمية.

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة غزل المحلة مع علاء عبد العال

عقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، اجتماعًا في وقت سابق مع الكابتن علاء عبد العال، وذلك لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ووضع خارطة الطريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

واستعرض الاجتماع أبرز الملفات الفنية والإدارية الخاصة بفريق غزل المحلة، بما في ذلك خطة الإعداد خلال فترة التوقف الحالية، وتجهيز عدد من عناصر قطاع الناشئين تمهيدًا لدمجهم في تدريبات الفريق الأول قبل انطلاق بطولة كأس رابطة الأندية منتصف ديسمبر المقبل.

وتناول الاجتماع أيضا ملف تدعيمات يناير، حيث ناقش المجلس مع الجهاز الفني الاحتياجات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا حرصه على توفير كل ما يلزم لدعم الفريق فنيًا وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

