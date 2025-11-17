ديباي يقود تشكيل هولندا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم

18 حجم الخط

أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا تشكيل فريقه أمام نظيره ليتوانيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تشكيل هولندا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمي: بارت فيربروجن

في الدفاع: تيمبر - دي ليخت- فيرجيل فان دايك - ناثان أكي.



في الوسط: فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز - تشافي سيمونز



في الهجوم: دونيل مالين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو



ويحتاج منتخب هولندا لتحقيق التعادل فقط على ملعبه أمام ليتوانيا، متذيل ترتيب المجموعة السابعة، ليحجز مقعده في كأس العالم 2026 التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

ويملك منتخب هولندا 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، متقدمًا بثلاث نقاط وبفارق 12 هدفًا على بولندا صاحب الوصافة.

ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026



1- منتخب هولندا: 17 نقطة من 7 جولات

2- منتخب بولندا: 14 نقطة من 7 جولات

3- منتخب فنلندا: 10 نقاط من 8 جولات

4- منتخب مالطا: مالطا: 5 نقاط من 7 جولات

5- منتخب ليتوانيا: 3 نقاط من 7 جولات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.