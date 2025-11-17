الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديباي يقود تشكيل هولندا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم

منتخب هولندا
منتخب هولندا
18 حجم الخط

أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا تشكيل فريقه أمام نظيره ليتوانيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تشكيل هولندا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 

حراسة المرمي: بارت فيربروجن

في الدفاع: تيمبر - دي ليخت- فيرجيل فان دايك - ناثان أكي.

في الوسط: فرينكي دي يونج - تيجاني ريندرز - تشافي سيمونز 

في الهجوم: دونيل مالين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو
 

ويحتاج منتخب هولندا لتحقيق التعادل فقط على ملعبه أمام ليتوانيا، متذيل ترتيب المجموعة السابعة، ليحجز مقعده في كأس العالم 2026 التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

ويملك منتخب هولندا 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، متقدمًا بثلاث نقاط وبفارق 12 هدفًا على بولندا صاحب الوصافة.

 

ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026
 

1- منتخب هولندا: 17 نقطة من 7 جولات
2- منتخب بولندا: 14 نقطة من 7 جولات
3- منتخب فنلندا: 10 نقاط من 8 جولات
4- منتخب مالطا: مالطا: 5 نقاط من 7 جولات
5- منتخب ليتوانيا: 3 نقاط من 7 جولات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هولندا كومان كأس العالم كاس العالم 2026 ليتوانيا

مواد متعلقة

زيمبابوي تفوز على قطر وديا بهدفين مقابل هدف

ثنائي الأهلي ينتظمان في مران الفريق استعدادا لمواجهة شبية القبائل بدوري الأبطال

أرقام أسامة فيصل بعد أنباء عن انتقاله إلي الأهلي

بعد غياب ثنائي الفريق، توروب يبدأ البحث عن حلول هجومية قبل مواجهة شبيبة القبائل

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

نجوم الرياضة والمجتمع يقدمون واجب العزاء في الراحل محمد صبري (صور)

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول

الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه السادس بدوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

المشاط: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا لتعزيز دوره في زيادة الإنتاجية والتصدير

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

المزيد
الجريدة الرسمية