رياضة

الأهلي يحتفي بذكرى التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة على حساب الترجي

الأهلي
الأهلي
 احتفى النادي الأهلي اليوم الاثنين بذكرى تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه، والذي صادف يوم 17 نوفمبر 2012. 

وكان الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه على حساب الترجي التونسي. 

https://www.facebook.com/share/v/17teXDaH3L/?mibextid=wwXIfr

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي. 

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.  

الجريدة الرسمية