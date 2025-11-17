النيابة تحيل شبكة دولية لممارسة الدعارة إلى المحاكمة بالقاهرة

18 حجم الخط

أحالت جهات التحقيق المختصة بـ القاهرة 4 سيدات يحملن جنسية إحدى الدول للمحاكمة، بعد ضبطهن لإدارتهن نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك عقب معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، والتي أكدت قيام المتهمات بمزاولة نشاطهن الإجرامي داخل النادى الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل، حيث تم ضبطهن مع شخصين آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها أربع سيدات يحملن جنسية إحدى الدول وشخصين آخرين، حيث اعترف جميعهم بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

