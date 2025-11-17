أخبار الفن اليوم: حسام حبيب يطرح أغينة "وجع الفراق".. رحمة محسن تستأنف نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة.. مصطفى حدوتة يعلن عن تعاون جديد مع محمد منير

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

طرح المطرب حسام حبيب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنية جديدة تحمل اسم “وجع الفراق”، وذلك ضمن الأغاني الدعائية فيلم “السلم والثعبان 2”، والأغنية من كلمات محمود كلارا وألحان كريم نيازي وتوزيع وميكس وماستر: مؤمن ياسر.

طرحت المطربة الشعبية رحمة محسن، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “برنامج مقالب”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يأتي ذلك في عودة لممارسة نشاطها الفني من جديد بعد أزمتها الأخيرة.

بدأ منذ يومين الفنان أحمد العوضي تصوير أولى مشاهل مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في دراما رمضان المقبل.

ومن جانبه قال العوضي في تصريح خاص لفيتو، إنه يعد الجمهور بمشاهدة عمل درامي مختلف تماما سواء على مستوى الأحداث أو من ناحية الدور الذي يقدمه.

أعلن الشاعر الغنائي الشاب مصطفى حدوتة، عن تعاون جديد يجمعه بالفنان محمد منير، بعدما تعاونا معًا من قبل من خلال الأغنية الدعائية لفيلم “ضي”.

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “الراعي” تواجد مصحح لهجة مصاحب لجميع أبطال العمل، مع بداية التصوير الأسبوع المقبل.



ويخوض الثلاثي؛ أحمد عيد وخالد الصاوي وماجد المصري، السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل “أولاد الراعي”، ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير، وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

التقطت عدسات المصورين، حديثا جانبيا بين كل من النجم توم كروز، والممثلة سيدني سوني، داخل حفل توزيع جوائز الحكام الخاص بالأوسكار.





شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل "لينك" العديد من التطورات، حيث بدأت الحلقة بالكشف عن معاناة سعد (أحمد صيام) من السرطان، ويخفى الأمر عن زوجته وجيرانه وأصدقائه، وفي المقابل، يكتشف بكر (سيد رجب) إدمان علاء، حفيد يسرية (ميمي جمال)، ما يدفعه للذهاب إليها برفقة أسماء (رانيا يوسف) لمساعدتها في إنقاذ حفيدها.

