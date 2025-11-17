الإثنين 17 نوفمبر 2025
أحمد العوضي: أعد الجمهور بمسلسل مختلف وأحداث مثيرة في رمضان المقبل

بدأ منذ يومين الفنان أحمد العوضي تصوير أولى مشاهل مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في دراما رمضان المقبل

ومن جانبه قال العوضي في تصريح خاص لفيتو، أنه يعد الجمهور بمشاهدة عمل درامي مختلف تماما سواء على مستوى الأحداث أو من ناحية الدور الذي يقدمه

 

وأضاف العوضي أن كل حلقة في المسلسل سيكون بها مفاجأة مختلفة، وتتصاعد الأحداث طوال حلقات المسلسل حتى تصل إلى ذروتها في النهاية.

 

وتابع أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال درامية يرتبط بها الجمهور، ويشاهدها أكثر من مرة، وذلك من خلال اختيار موضوعات اجتماعية مختلفة وقريبة من المشاهدين 

 

المسلسل من تأليف محمود حمدان، الذي أوشك على الإنتهاء من كتابة جميع الحلقات باستثناء الحلقتين الأخيرتين، وتكشف الأحداث عن دخول "علي كلاي" السجن في إحدى الحلقات بعد مشاجرة عنيفة تغيّر مسار حياته.

 

أما الإخراج فيتولاه محمد عبد السلام.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد العوضي، كل من: دُرّة، يارا السكري، رحمة محسن، محمود البزاوي، وعصام السقا.

