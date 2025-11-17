رحمة محسن تطرح أحدث كليباتها "برنامج مقالب"

18 حجم الخط

طرحت المطربة الشعبية رحمة محسن، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “برنامج مقالب”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يأتي ذلك في عودة لممارسة نشاطها الفني من جديد بعد أزمتها الأخيرة.

وكانت قد تصدرت المطربة الشعبية رحمة محسن صاحبة تريند “مفاتيح قلبك معايا” تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء زواجها من رجل أعمال شهير، وذلك بعد اختفائها الفترة الماضية عن الساحة الفنية، لتعود من جديد وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء زواجها.



المطربة رحمة محسن هي مطربة تتميز بغناء الطابع الشعبي وقدمت الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وهي أيضا صاحبة تريند “مفاتيح قلبك معايا” الذي أثار تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور وحقق أرقاما جيدة على يوتيوب.

