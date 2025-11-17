الإثنين 17 نوفمبر 2025
مصطفى حدوتة يعلن عن تعاون جديد مع محمد منير

محمد منير
محمد منير
أعلن الشاعر الغنائي الشاب مصطفى حدوتة، عن تعاون جديد يجمعه بالفنان محمد منير، بعدما  تعاونا معًا من قبل من خلال الأغنية الدعائية لفيلم “ضي”.

 

 

ونشر مصطفى حدوتة عدد من الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال جلسته مع الفنان محمد منير وعلق قائلا: "في جلسة خاصة مع الملك محمد منير استفدت كثيرًا من كل كلمة قالها لي، وتأكدت بالفعل أنه ملك وليس مجرد لقب".

وأضاف: "اتعلمت منه الكثير وقررت أن أكون ملك الكتابة في مصر والوطن العربي ، وانتظروا أعمال وأغان مهمة من الكينج محمد منير".

 

الجريدة الرسمية