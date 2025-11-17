مصطفى حدوتة يعلن عن تعاون جديد مع محمد منير

18 حجم الخط

أعلن الشاعر الغنائي الشاب مصطفى حدوتة، عن تعاون جديد يجمعه بالفنان محمد منير، بعدما تعاونا معًا من قبل من خلال الأغنية الدعائية لفيلم “ضي”.

ونشر مصطفى حدوتة عدد من الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال جلسته مع الفنان محمد منير وعلق قائلا: "في جلسة خاصة مع الملك محمد منير استفدت كثيرًا من كل كلمة قالها لي، وتأكدت بالفعل أنه ملك وليس مجرد لقب".

وأضاف: "اتعلمت منه الكثير وقررت أن أكون ملك الكتابة في مصر والوطن العربي ، وانتظروا أعمال وأغان مهمة من الكينج محمد منير".

