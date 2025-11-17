مصحح لهجة يصاحب أبطال مسلسل "الراعي"

18 حجم الخط

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “الراعي” تواجد مصحح لهجة مصاحب لجميع أبطال العمل، مع بداية التصوير الأسبوع المقبل.

ويخوض الثلاثي؛ أحمد عيد وخالد الصاوي وماجد المصري، السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل “أولاد الراعي”، ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير، وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعا قويًا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميرات الذي تركه والدهم.

ومسلسل "أولاد الراعي"، مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، من إنتاج ريمون مقار، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف ريمون مقار.



