الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)

توم كروز، فيتو
توم كروز، فيتو
18 حجم الخط

حصل الممثل الشهير توم كروز، على جائزة الأوسكار الفخرية خلال حفل توزيع جوائز الحكام، الذي أقيم منذ قليل بحضور نجوم هوليوود.

 تكريم توم كروز بالأوسكار

وقدّم الجائزة أليخاندرو ج. إيناريتو، مخرج فيلم كروز القادم، الذي لم يُحدد اسمه بعد، والمقرر عرضه في أكتوبر 2026.

وألقي توم كروز عند استلامه الجائزة، خطابًا مؤثرًا أشاد فيه بجميع من ساهموا في صناعة الأفلام، والقوة التي تجمع السينما.

Image
Image

وقال كروز،: "السينما تأخذني حول العالم.. تساعدني على تقدير الاختلافات واحترامها.. تُظهر لي أيضًا إنسانيتنا المشتركة، ومدى تشابهنا في جوانب كثيرة.. وبغض النظر عن أصولنا، في تلك السينما، نضحك معًا، ونشعر معًا، ونأمل معًا، وهذه هي قوة هذا الفن.. ولهذا السبب يهمني.. لذا، فإن صناعة الأفلام ليست ما أفعله، بل هي هويتي".

Image

واستكمل كروز الخطاب: "بدأ شغفي بالسينما في سن مبكرة جدًا، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا في صالة سينما مظلمة، وأتذكر أن شعاع الضوء شقّ طريقه عبر الغرفة، ونظرت إلى أعلى، فبدا لي وكأنه انفجر على الشاشة.. فجأة، أصبح العالم أوسع بكثير مما كنت أعرفه.. وانكشفت أمامي ثقافات وحياة ومناظر طبيعية كاملة، وأشعل ذلك شرارة في نفسي.. أثار ذلك شغفًا بالمغامرة، شغفًا بالمعرفة، شغفًا بفهم الإنسانية، لخلق شخصيات، لسرد قصة، لرؤية العالم.. لقد فتح عينيّ، وفتح مخيلتي على إمكانية امتداد الحياة إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود التي كنت أدركها آنذاك في حياتي.. وفتح ذلك الشعاع رغبة في فتح العالم، وما زلت أتابعها منذ ذلك الحين".

Image
First image shows Tom Cruise standing on a stage with orange curtains and a white pillar in the background holding up a golden Oscar statuette with his right hand while dressed in a black tuxedo white shirt black bow tie and black pants. Second image depicts Tom Cruise on the same stage with orange curtains placing his right hand over his heart while his left hand holds the golden Oscar statuette on a yellow platform in front of two microphones.

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار 

أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الحكام السادس عشر، التابع لأكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود.

Amanda Seyfried stands on a dark stage with a warm brown and gold background, in front of large golden Oscars letters. She wears a floor-length brown sequined gown with sheer panels revealing skin underneath, pink satin bow details on the off-shoulder neckline, and fluffy feather trim on the shoulders. A pearl necklace adorns her neck, and she clasps her hands in front, smiling subtly with blonde hair styled loosely.

وكرمت الأكاديمية خلال الحفل، أربعة من رواد السينما، الذين ساهموا ببراعة فنية في رسم ملامح أجيال جديدة، ولا يزالون يُشكلون مستقبل السينما وهم:ـ

• ديبي ألين
• توم كروز
• وين توماس
• دولي بارتون

وحصل كلا منهم علي جوائز الأوسكار الفخرية، تقديرًا لمساهماتهم الاستثنائية في السينما، كما منحت المغنية الشهيرة دولي بارتون، جائزة جين هيرشولت الإنسانية لجهودها الخيرية.

Jacob Elordi stands in a black double-breasted tuxedo jacket with peak lapels, paired with a white dress shirt featuring a choker-style collar, black trousers, and black dress shoes. He poses with his right hand in his trouser pocket and left hand relaxed at his side, smiling slightly with tousled dark hair. The background is a warm beige wall with illuminated golden letters spelling OSCARS.

 الأوسكار يطبق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية

أعلنت  أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة  الـ98، لحفل الأوسكار.

وتُلزم القاعدة الجديدة، أن يشاهد الأعضاء جميع الأفلام المرشحة، في كل فئة، ليكونوا مؤهلين للتصويت، في الجولة النهائية لجوائز الأوسكار.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية، موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، 15 مارس 2026، موعدًا لحفل الأوسكار، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في 22 يناير 2026.

 

 كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

 

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر كونان، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كونان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس”: “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاوسكار توم كروز الأوسكار توم كروز تكريم الأوسكار اخبار توم كروز

مواد متعلقة

يمثل مصر في الأوسكار.. معلومات لا تعرفها عن فيلم عيد ميلاد سعيد Happy Birthday (إنفوجراف)

اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد" ليمثل مصر في مسابقة الأوسكار

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار (فيديو)

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

6 خطوات للإبلاغ عن سرقة السيارات وإجراءاتها أون لاين، تعرف عليها

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية