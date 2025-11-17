الإثنين 17 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

حديث جانبي بين توم كروز وسيدني سويني في حفل حكام الأوسكار (فيديو)

توم كروز، فيتو
توم كروز، فيتو
التقطت عدسات المصورين، حديثا جانبيا بين كل من  النجم توم كروز، والممثلة سيدني سوني، داخل حفل  توزيع جوائز الحكام الخاص بالأوسكار.

وبدت على ملامح الممثلة الشابة سيدني سويني، السعادة وهي تتحدث مع الأسطورة توم كروز، الذي بدوره بادلها الترحاب والحديث.

 تكريم توم كروز بالأوسكار

حصل الممثل الشهير توم كروز، على جائزة الأوسكار الفخرية خلال حفل توزيع جوائز الحكام، بحضور نجوم هوليوود.

وقدّم الجائزة أليخاندرو ج. إيناريتو، مخرج فيلم كروز القادم، الذي لم يُحدد اسمه بعد، والمقرر عرضه في أكتوبر 2026.

وألقي توم كروز عند استلامه الجائزة، خطابًا مؤثرًا أشاد فيه بجميع من ساهموا في صناعة الأفلام، والقوة التي تجمع السينما.

 

وقال كروز: "السينما تأخذني حول العالم.. تساعدني على تقدير الاختلافات واحترامها.. تُظهر لي أيضًا إنسانيتنا المشتركة، ومدى تشابهنا في جوانب كثيرة.. وبغض النظر عن أصولنا، في تلك السينما، نضحك معًا، ونشعر معًا، ونأمل معًا، وهذه هي قوة هذا الفن.. ولهذا السبب يهمني.. لذا، فإن صناعة الأفلام ليست ما أفعله، بل هي هويتي".

واستكمل كروز الخطاب: "بدأ شغفي بالسينما في سن مبكرة جدًا، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا في صالة سينما مظلمة، وأتذكر أن شعاع الضوء شقّ طريقه عبر الغرفة، ونظرت إلى أعلى، فبدا لي وكأنه انفجر على الشاشة.. فجأة، أصبح العالم أوسع بكثير مما كنت أعرفه.. وانكشفت أمامي ثقافات وحياة ومناظر طبيعية كاملة، وأشعل ذلك شرارة في نفسي.. أثار ذلك شغفًا بالمغامرة، شغفًا بالمعرفة، شغفًا بفهم الإنسانية، لخلق شخصيات، لسرد قصة، لرؤية العالم.. لقد فتح عينيّ، وفتح مخيلتي على إمكانية امتداد الحياة إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود التي كنت أدركها آنذاك في حياتي.. وفتح ذلك الشعاع رغبة في فتح العالم، وما زلت أتابعها منذ ذلك الحين".

First image shows Tom Cruise standing on a stage with orange curtains and a white pillar in the background holding up a golden Oscar statuette with his right hand while dressed in a black tuxedo white shirt black bow tie and black pants. Second image depicts Tom Cruise on the same stage with orange curtains placing his right hand over his heart while his left hand holds the golden Oscar statuette on a yellow platform in front of two microphones.

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار 

أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الحكام السادس عشر، التابع لأكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود.

Amanda Seyfried stands on a dark stage with a warm brown and gold background, in front of large golden Oscars letters. She wears a floor-length brown sequined gown with sheer panels revealing skin underneath, pink satin bow details on the off-shoulder neckline, and fluffy feather trim on the shoulders. A pearl necklace adorns her neck, and she clasps her hands in front, smiling subtly with blonde hair styled loosely.

وكرمت الأكاديمية خلال الحفل، أربعة من رواد السينما، الذين ساهموا ببراعة فنية في رسم ملامح أجيال جديدة، ولا يزالون يُشكلون مستقبل السينما وهم:ـ

• ديبي ألين
• توم كروز
• وين توماس
• دولي بارتون

وحصل كلا منهم علي جوائز الأوسكار الفخرية، تقديرًا لمساهماتهم الاستثنائية في السينما، كما منحت المغنية الشهيرة دولي بارتون، جائزة جين هيرشولت الإنسانية لجهودها الخيرية.

Jacob Elordi stands in a black double-breasted tuxedo jacket with peak lapels, paired with a white dress shirt featuring a choker-style collar, black trousers, and black dress shoes. He poses with his right hand in his trouser pocket and left hand relaxed at his side, smiling slightly with tousled dark hair. The background is a warm beige wall with illuminated golden letters spelling OSCARS.

 الأوسكار يطبق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية

أعلنت  أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة  الـ98، لحفل الأوسكار.

وتُلزم القاعدة الجديدة، أن يشاهد الأعضاء جميع الأفلام المرشحة، في كل فئة، ليكونوا مؤهلين للتصويت، في الجولة النهائية لجوائز الأوسكار.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية، موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، 15 مارس 2026، موعدًا لحفل الأوسكار، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في 22 يناير 2026.

 

 كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

 

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كونان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس”: “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.

