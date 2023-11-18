السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تجتاز تقييم المخاطر بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية

مصر للطيران تجتاز
مصر للطيران تجتاز تفتيش تقييم المخاطر،فيتو

نجحت شركة مصرللطيران فى اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

 

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالالتزام باتباع كافة معايير السلامة الدولية فى كافة مجالات صناعة النقل الجوى .

 

شركة GHS الأمريكية  تراجع تقييم مخاطر السلامة بشركة مصر للطيران

ومن جانبها أكدت شركة GHS أن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي.

 

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وبهذه المناسبة هنأ المهندس يحي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بالشركة علي اجتياز التقييم، وأكد أن جميع شركات مصر للطيران تحرص علي إتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية.


كما قدم الطيار أحمد رجب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران الشكر لفريق العمل الذي شارك فى تقييم المخاطر، وأضاف أن مصر للطيران تعمل على تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

 

مراحل التفتيش علي شركة مصر للطيران 

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.

 

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