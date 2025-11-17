أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يتخطى كاب فيردي بركلات الترجيح.. بيراميدز يرد على اتهامه بواقعة تزوير في قطاع الناشئين.. الجيش الملكي يعلن نقل مباراة الأهلي إلى ملعب جديد

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره كاب فيردي 2-0 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن مباراة تحديد المركز الثالثب كأس العين الدولية.

رد مسئولو نادي بيراميدز على اتهامات عدد من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي وأسرهم، بارتكاب تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال أطفال قصر، بالمخالفة لقانون الرياضة.

أعلن نادي الجيش الملكي نقل مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب مولاي الحسن بالرباط.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اسم أحمد القندوسي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعافي اللاعب بشكل كامل من الإصابة وعودته للمشاركة بصورة طبيعية مع فريقه السويسري.

احتفى الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي بحارس منتخب مصر مصطفى شوبير بعد تألقه الكبير في التصدي لركلات الترجيح في مباراة مصر وكاب فيردي في بطولة كأس العين الودية الدولية بالإمارات، وتصديه لكل الركلات من لاعبي المنافش، ليساهم في تتويج منتخب مصر بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة.

حجز 32 منتخبا مقاعدهم بشكل رسمي في منافسات بطولة كأس العالم نسخة 2026 التي ستُقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

يعود نادي برشلونة الإسباني إلى خوض المباريات الرسمية على ملعبه الشهير كامب نو، يوم السبت المقبل، لأول مرة منذ عامين ونصف، عندما يستضيف أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني - الليجا.

انتهت جلسة التقاضي أمام مجلس بيرنهوم الفرنسي بين محامي كيليان مبابي ومحامي نادي باريس سان جيرمان، لإسدال الستار على قصة نزاع متعلق بمستحقات اللاعب عن العام الأخير من عقده مع النادي.

انتهت مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام منتخب الجزائر بالتعادل السلبي، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين علي استاد القاهرة، في ختام استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تنطلق في قطر خلال الفترة من ١ إلى ١٨ ديسمبر المقبل.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العين الودية عن إسناد تحكيم مباراة منتخب مصر وكاب فيردي الودية المقرر لها السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر إلى المحكمة الإماراتية روضة المنصوري، في اللقاء المقرر إقامته باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

