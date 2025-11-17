الإثنين 17 نوفمبر 2025
برشلونة يعود إلى كامب نو بعد غياب عامين ونصف

يعود نادي برشلونة الإسباني إلى خوض المباريات الرسمية على ملعبه الشهير كامب نو، يوم السبت المقبل، لأول مرة منذ عامين ونصف، عندما يستضيف أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني - الليجا.

 

بيان برشلونة بشأن العودة لملعب كامب نو 

وقال برشلونة في بيان، مساء اليوم الاثنين: "المباراة المقررة ضمن الجولة 13 من الدوري أمام أتلتيك بيلباو، يوم السبت 22 نوفمبر في الساعة 16:15 (بالتوقيت المحلي)، ستقام أخيرا على ملعب سبوتيفاي كامب نو".

وأوضح النادي أن السعة المسموح بها حاليًا تبلغ 45,401 متفرج، أي أقل بكثير من السعة النهائية المستهدفة البالغة 105,000 مقعد بعد اكتمال أعمال التجديد.

وأضاف البيان: "يحتفل برشلونة بعودته للمنافسة على ملعبه، ومواصلة التقدم في مشروع التحول الشامل للكامب نو الجديد". 

برشلونة كامب نو نادي برشلونة أتلتيك بيلباو الدوري الإسباني الليجا

