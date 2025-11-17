صفقة مدوية على رادار الزمالك في الميركاتو الشتوي

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اسم أحمد القندوسي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعافي اللاعب بشكل كامل من الإصابة وعودته للمشاركة بصورة طبيعية مع فريقه السويسري.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني أبدى إعجابه بحالة اللاعب الفنية والبدنية في الفترة الأخيرة، معتبرًا أنه يمكن أن يشكل إضافة قوية لخط الوسط في يناير.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يراقب موقف القندوسي بدقة، خاصة مع حاجة الفريق لتدعيم مركز الوسط الهجومي بلاعب جاهز وقادر على صنع الفارق، موضحًا أن التحرك الرسمي سيبدأ فور اتضاح موقفه التعاقدي بشكل نهائي.

وضم نادي لوجانو السويسري الجزائري الدولي أحمد قندوسي بداية الموسم الحالي قادما من نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الزمالك وزيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

تنقل مباراة الزمالك وزيسكو قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.