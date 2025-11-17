مبابي يطالب باريس سان جيرمان بـ260 مليون يورو أمام المحكمة

18 حجم الخط

انتهت جلسة التقاضي أمام مجلس بيرنهوم الفرنسي بين محامي كيليان مبابي ومحامي نادي باريس سان جيرمان، لإسدال الستار على قصة نزاع متعلق بمستحقات اللاعب عن العام الأخير من عقده مع النادي.

وبدأت القضية بمطالبة تبلغ 55 مليون يورو من قبل مبابي، قبل أن تتصاعد الأرقام بشكل كبير بين الطرفين.

ولم يحضر مبابي الجلسة، بينما حضر ممثلوه القانونيون فقط.

اشتعال الخلاف بين مبابي وباريس سان جيرمان

الخلاف تفجر بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد. اللاعب يرى أن النادي قرر من طرف واحد عدم دفع نحو 55 مليون يورو تمثل ما تبقى من عقده الأخير.

في المقابل، يتمسك باريس سان جيرمان بأن مبابي تعهد شفهيًا بألا يغادر بما يضر النادي اقتصاديًا، وأنه التزم بالتنازل عن تلك المستحقات.

هذا الاتفاق غير المكتوب جاء عقب اجتماع ضم اللاعب ورئيس النادي ولويس كامبوس قبل بداية الموسم، انتهى بعودة مبابي إلى تدريبات لويس إنريكي.

وقبل ذلك، كان النادي قد استبعده من الفريق بعد إبلاغه رسميًا في 2023 أنه لن يجدد عقده، وغاب حينها عن جولة اليابان.

مبابي يطالب 260 مليون يورو من باريس سان جيرمان

يعرض محامو مبابي مطالب تتجاوز 260 مليون يورو. تشمل 6.25 مليون يورو تعويضًا عن تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، في محاولة لمنحه غطاء قانونيًا أوسع ورفع قيمة التعويض.

كما يطالب بـ13.65 مليون يورو تعويضًا عن الإخطار، و25.7 مليون يورو تعويضًا قانونيًا عن الفصل، و44.6 مليون يورو عن الفصل التعسفي، و40.4 مليون يورو قيمة مكافأة التوقيع مع الإجازات، و19 مليون يورو عن مستحقات متأخرة وإجازات بين أبريل ويونيو 2024.

كما طالب مبابي أيضًا بدفع 1.65 مليون يورو مكافأة أخلاقية، و37.5 مليون يورو عن عمل غير مصرح به، و37.5 مليون يورو عن مضايقات معنوية، و18.75 مليون يورو عن خرق عقد العمل، و18.75 مليون يورو عن الإخلال بواجب السلامة.

مطالب باريس سان جيرمان

الطرف الباريسي لم يقف موقف المدافع فقط، بل قدم مطالب مضادة، فقد طلب النادي 60 مليون يورو كتعويضات عن أضرار، بالإضافة إلى 180 مليون يورو تمثل قيمة انتقال مبابي من موناكو في 2017، مستندًا إلى مبدأ “فقدان الفرصة” بالقانون الفرنسي، بحجة أن اللاعب رحل دون مقابل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن الجلسة لا ينتظر أن تصدر قرارًا قريبًا، إذ تشير التقديرات إلى أن الحسم قد يستغرق عدة أشهر.

