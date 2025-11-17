سوبر شوبير، حساب اتحاد الكرة يحتفي بحارس منتخب مصر (صور)

18 حجم الخط

مصطفى شوبير، احتفى الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي بحارس منتخب مصر مصطفى شوبير بعد تألقه الكبير في التصدي لركلات الترجيح في مباراة مصر وكاب فيردي في بطولة كأس العين الودية الدولية بالإمارات، وتصديه لكل الركلات من لاعبي المنافش، ليساهم في تتويج منتخب مصر بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لـاتحاد الكرة المصري مجموعة صور لمصطفى شوبير بعد المباراة أثناء تلقيه التهانئ من زملاءه في منتخب مصر، وعلقت على الصور “سوبر شوبير”.

منتخب مصر يفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره كاب فيردي 2-0 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن مباراة تحديد المركز الثالثب كأس العين الدولية.

وسجل ركلات الترجيح لمصر حسام عبد المجيد ومحمد حمدي بينما أهدر عمر مرموش وأسامة فيصل.

في المقابل لم يسجل أى لاعب لمنتخب كاب فيردي في ركلات الجزاء وأضاعو أربع ركلات.

شهدت الدقيقة 4 ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح منتخب كاب فيردي بعد عرقلة من محمد هاني للاعب هيليو فاريلا في منطقة الجزاء، تقدم لها اللاعب جاري رودريجز وسجلها قوية على يسار محمد الشناوي في الدقيقة 6.

مرموش يتعادل لمنتخب مصر

سجل عمر مرموش هدف التعادل لـمنتخب مصر في مرمى نظيره كاب فيردي، في الدقيقة 56 من اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن كأس العين الدولية، وأصبحت النتيجة تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف

هدف التعادل لمصر، جاء من تمريرة بينية رائعة من محمد حمدي من منتصف الملعب وضعت عمر مرموش في إنفراد ومن ثم مر بها نحو منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة كاب فيردي في اللقاء الودي بينهما، ضمن فعاليات بطولة كأس العين الودية المقامة حاليا في دولة الإمارات.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر

الهجوم: عمر مرموش - طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وكان خسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في المباراة الأولى بـكأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43.

