جمهورية التشيك تقسو على جبل طارق بسداسية وتصعد لملحق المونديال

18 حجم الخط

فاز منتخب جمهورية التشيك على نظيره جبل طارق، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسم رفاق منتخب كروتيا صدارة المجموعة والتأهل رسميا لكأس العالم برصيد 22 نقطة، بفارق 6 نقاط عن التشيك صاحبة المركز الثاني التي صعدت للمحلق المؤهل للمونديال.

كرواتيا تتأهل عن المجموعة الـ 12 مباشرة لكأس العالم

وكان منتخب كرواتيا تأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزها 3-1 على جزر الفارو قبل جولة من ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدمت جزر الفارو على نحو مفاجئ بهدف جيزا توري بالدقيقة 16، لكن يوسكو غفارديول تعادل سريعًا بعد 7 دقائق، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

وحسمت كرواتيا الانتصار في الشوط الثاني بهدفي بيتار موسى ونيكولا فلاشيتش في الدقيقتين 57 و70.

وتتطلع كرواتيا لمواصلة تألقها في كأس العالم في نسخة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل، حيث بلغت نهائي 2018 وحققت المركز الثالث في مشاركتها الأولى في 1998، وفي النسخة الماضية 2022 بقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.