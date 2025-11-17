الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

شبورة مائية، فيتو
شبورة مائية، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات من شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، تبدأ في الرابعة فجرا وتنتهي التاسعة صباحا.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

اليوم برد وغدا حر، الأرصاد تعلن عن تغير في الطقس خلال 48 ساعة، وتحذر من توابع غزو الأمطار على هذه المناطق


كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا الثلاثاء، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة  على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 14
 

