السيدات يتصدرن المشهد فى لجنة العقارية بانتخابات النواب بسوهاج (فيديو وصور)

شهدت لجان الاقتراع في الدائرة الثامنة بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج، ظهر اليوم الثلاثاء، فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب، إقبالًا ملحوظًا من السيدات على المشاركة.

السيدات يصدرن المشهد فى لجنة العقارية فى أنتخابات النواب بسوهاج 

وفي محافظة سوهاج وبلجنة مدرسة العقارية بمركز دارالسلام توافدت السيدات من القرى على اللجان الانتخابية وسط أجواء من الحماس والانضباط واصطحبت بعضهن أبناءهن في صورة تؤكد على ترسيخ قيم المشاركة السياسية داخل الأسرة المصرية.

 

وأكدت عدد من الناخبات أن مشاركتهن تأتي من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ورغبتهن في اختيار من يمثل صوتهن في البرلمان المقبل، مشيرات إلى أن المرأة المصرية أثبتت دائمًا حضورها القوي في كل الاستحقاقات الانتخابية. 

