الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادات إعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس ( صور )

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات للاحتفال، فيتو
18 حجم الخط

تحتفل محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى لعام 2025، بإعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس المعروف ب( النصب التذكاري للحرب العالمية الأولي ) وذلك تحت رعاية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والوزارات المعنية.
 

وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يتابعان سير العمل بمركز الابتكار الشبابي والتعلم

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الشباب لتفقد عدد من المنشآت الرياضية

موقع النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس 

ويقع النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس، في منطقة تل جبل مريم جنوب مدينة الإسماعيلية، والذى يقابل المجرى الملاحي الأم لقناة السويس.  

 

إعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بعد 100 عام 

وتعيد محافظة الإسماعيلية افتتاح هذا النصب المهيب بعد 100 عام على انشائه، حيث يخلد ذكرى الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب العالمية الأولى دفاعًا عن شريهان الملاحة الأهم في العالم . 
 

ويتكون ذلك الشامخ العظيم، من ملاكين ضامين يرمز أحدهما الى الحكمة والاستنارة والأخر إلى القوة الضارية فى الدفاع عن مصير الوطن، وخلفهما صرحين ضخمين مصنوعين من الجرانيت الرمادى المائل للوردية الذى تم نحته وجلبه من أرخبيل مادالينا بنسردينيا فى ايطاليا، يرمزان إلى ضفتي القناة، ويفصل بينهما مسافة رمزية تجسد القناة ذاتها.  

جانب من الاستعدادات، فيتو
جانب من الاستعدادات، فيتو
جانب من الاستعدادات، فيتو
جانب من الاستعدادات، فيتو

كما يبلغ ارتفاعه  40 مترًا ومن تصميم النحات الفرنسي ريموند ديلامار والمعماري ميشيل رو سبيتز، بدأ العمل به عام 1925 وافتتح في عام 1930، ليصبح شاهدًا على عقيدة القتال المصرية وتضحيات الجنود من مختلف الجنسيات. 

 

وتبدوا على ذلك الشامخ العظيم آثار الطلقات والضربات التي استهدفته، لتروي قصصًا حية عن الصمود والتحدي، باطلالته  البانورامية الرائعة على قناة السويس. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة السويس محافظ الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية النصب التذكارى للدفاع عن قناة السويس الحرب العالمية الأولى

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يتابعان سير العمل بمركز الابتكار الشبابي والتعلم

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الشباب لتفقد عدد من المنشآت الرياضية

غلق وإنذار 10 منشآت طبية مخالفة بالإسماعيلية

مؤتمرات حاشدة لمرشحي القائمة الوطنية بالإسماعيلية قبل الصمت الانتخابي

الأكثر قراءة

كأس العين الدولية، مصر وكاب فيردي يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الجزاء

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

منتخب مصر يتخطى كاب فيردي بركلات الترجيح 2-0 ويحصد برونزية كأس العين (صور)

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

ما المقصود بـ ربا النسيئة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية