رئيس جامعة القناة: نسعى لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لذوى الهمم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تضمن لهم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.

تطوير مرافق الجامعة

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أن الجامعة تعمل على تطوير مرافقها بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو الدمج الكامل والشمول في مؤسسات التعليم العالي.

ومن جانبه قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكان في استقباله الدكتور محمود الضبع عميد الكلية، والدكتور محمود المتولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته، تفقد الدكتور محمد عبد النعيم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالكلية، واطلع على مستلزمات قاعة المحاضرات الجديدة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، موجهًا بضرورة تهيئة البيئة التعليمية لتكون أكثر شمولًا ودعمًا للطلاب، وبما يضمن توفير سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لهم.

كما استمع إلى شرح حول المشكلات التي تواجه الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجّه بسرعة العمل على تذليل العقبات وتقديم الحلول المناسبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة.

وتفقد كذلك مكاتب شؤون الطلاب بالكلية لمتابعة سير العمل ومدى التزام العاملين بسرعة إنجاز الخدمات الطلابية، مؤكدًا أهمية تقديم خدمة متميزة تُيسّر على الطلاب وتُسهم في دعم العملية التعليمية.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور ناصر مندور، على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالكليات، والاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءًا أصيلًا ومهمًا من المجتمع الجامعي.



