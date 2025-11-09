رئيس جامعة القناة يتفقد امتحانات الميدترم بكلية الحاسبات والمعلومات

18 حجم الخط

تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، سير امتحانات الميدتيرم بكلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر نبيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

تفقد اللجان الامتحانية

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة اللجان الامتحانية الخاصة بامتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدترم).

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ويؤدي طلاب الكلية الامتحانات على أربع فترات يوميًا، في إطار تنظيم يهدف إلى تحقيق الانضباط وتوفير بيئة هادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بشكل ملائم.

توجيهات بتوفير مناخ أكاديمي للطلاب

وخلال الجولة، أكد الدكتور ناصر مندور أهمية توفير مناخ أكاديمي منضبط وهادئ داخل اللجان، مشددًا على المتابعة المستمرة والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما وجه بضرورة مواصلة أعمال رفع الكفاءة والتطوير المستمر في البنية التكنولوجية والتعليمية بالكلية، بما يتوافق مع طبيعة تخصصاتها المتقدمة وسوق العمل الرقمي.



إجمالي عدد الطلاب بالكلية

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم أن إجمالي عدد طلاب بالكلية 2800 طالب وطالبة، من بينهم 800 طالب وطالبة ببرامج الكلية المميزة، والتي تشمل: هندسة البرمجيات، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الأمن السيبراني، والحوسبة.



و أكدت الدكتورة غادة الطويل وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب على أن برنامج هندسة البرمجيات (المستوى الثاني) يضم 60 طالبًا، بينما يضم برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (المستوى الأول) 108 طلاب.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب برنامج هندسة البرمجيات 400 طالب، وبرنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 230 طالبًا، بينما يضم برنامج الأمن السيبراني 102 طالب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.